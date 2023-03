Mi offre un bicchiere d'acqua? Deruba in casa una sua ex insegnante E' accaduto a Solopaca, indagano i carabinieri. Perquisito un 40enne

Mi offre un bicchiere d'acqua?, le avrebbe detto. E lei, non immaginando ciò che le sarebbe capitato, ha immediatamente acconsentito. Anche perchè la richiesta sarebbe arrivata da un uomo che conosceva per averlo avuto come alunno. Dovere di ospitalità, tradito dall'interlocutore, che l'avrebbe derubata e si sarebbe allontanato.

E' accaduto a Solopaca, dove nel mirino è finita una insegnante in pensione. Secondo una prima ricostruzione, mentre era nella sua abitazione, si sarebbe trovata di fronte un uomo che, con la scusa di dissetarsi, ne avrebbe approfittato per impossessarsi della borsa della malcapitata, contenente le chiavi e la somma di 10 euro.

Quando l'anziana si è resa conto di quanto le era successo, ha dato l'allarme ai carabinieri della locale Stazione. Immediato l'avvio delle indagini, scandite da una perquisizione operata a carico di un 40enne, già noto alle forze dell'ordine, difeso dall'avvocato Ettore Marcarelli.

Un episodio odioso, purtroppo l'ennesimo ai danni di persone in là con gli anni, troppo spesso facile bersaglio, perchè indifese, per personaggi senza scrupoli che compiono truffe, soprattutto, facendo leva sui sentimenti di quanti finiscono nella loro trappola.