La rapina, poi la spinge contro muro e lei batte la testa: 29enne a giudizio Benevento. A novembre il processo per Romualdo Del Mauro, di Montesarchio

Rinviato a giudizio dal gup Pietro Vinetti, come chiesto dalla Procura, Romualdo Del Mauro (avvocato Stefano Melisi), 29 anni, di Montesarchio, chiamato in causa per una rapina accaduta nella cittadina caudina il 21 febbraio del 2021.

Ne aveva fatto le spese una donna: l'allora 27enne si sarebbe introdotto nella sua abitazione e le avrebbe sottratto 45 euro. La malcapitata avrebbe cercato di bloccarlo, lui l'avrebbe spinta contro un muro, facendole battere la testa.

Il giovane era stato sottoposto all'epoca ad un fermo di pg che il Gip non aveva convalidato, rimettendolo in libertà. Questa mattina l'udienza preliminare, poi la decisione: il processo partirà il 10 novembre. Parte civile l'avvocato Valeria Verrusio.