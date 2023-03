Olivi secolari tagliati con la motosega, è giallo a Dugenta In una storica tenuta agricola. Indagano i carabinieri forestali

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri forestali per stabilire chi e perchè la scorsa notte abbia tagliato una decina di olivi secolari con una motosega. E' accaduto in una storica tenuta agricola di Dugenta. Oltre ai carabinieri, sul posto oltre ai carabinieri anche il vicepresidente nazionale Coldiretti, Gennaro Masiello, il direttore della sede provinciale di Coldiretti Benevento, Gerardo Dell’Orto ed il sindaco di Dugenta, Clemente di Cerbo, i quali con il presidente del Gruppo De Nigris, Armando De Nigris, hanno deciso di intervenire in una linea di fronte comune presso le istituzioni per la salvaguardia del territorio sannita.

“Non bisogna indietreggiare di fronte ad episodi del genere, ma continuare con entusiasmo e fermezza nella promozione del territorio, per riconoscere la falanghina patrimonio dell’Unesco, dove Torre Gaia intende portare il suo contributo - ha dichiarato De Nigris -. Non saranno questi episodi ad arrestare il processo di riqualificazione della storica Tenuta Torre Gaia, che sicuramente, in collaborazione con le forze dell’ordine che presidiano attentamente il territorio, vedrà realizzarsi in tempi brevi”