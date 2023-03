Padre di due figli, muore sul lavoro a 54 anni: patteggiano due imprenditori Benevento. Nel dicembre del 2020 la tragica fine di Giuseppe Ruocco, di Guardia Sanframondi

Un anno e 4 mesi. E' la pena, patteggiata e sospesa, decisa dal giudice Vincenzo Landolfi per Angelina Garofano, 63 anni, titolare della 'Sannio Costruzioni' e Giovanni Foschini, 67 anni, anche loro guardiesi, legale rappresentante della 'Mediop' e anche responsabile della sicurezza, difesi dall'avvocato Nino Lombardi. Si tratta delle due persone chiamate in causa dalle indagini sulla morte di Giuseppe Ruocco, un operaio di Guardia Sanframondi, padre di due figli, rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

Era il 4 dicembre del 2020, quel giorno Giuseppe, che aveva 54 anni, stava operando come imbianchino in un capannone industriale della 'Mediop', committente dell'intervento, per conto della 'Sannio Costruzioni', l'impresa di cui era dipendente. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il malcapitato era caduto all'indietro da una scala o dall'impalcatura posta ad un'altezza di 4 metri, battendo violentemente la testa. Soccorso, era stato trasportato al Rummo, dove i medici l'avevano giudicato in prognosi riservata. Poi le sue condizioni si erano aggravate, fino al momento in cui, a distanza di due giorni, il suo cuore aveva smesso di battere. Il pm Marilia Capitanio aveva disposto l'autopsia, affidata al medico legale Emilio D'Oro, che l'aveva eseguita alla presenza del professore Fernando Panarese, per i due indagati, e il dottore Miche Selvaggio, per i familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Cecilia Del Grosso e Silvio Falato.