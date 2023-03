Torrecuso, materiale di risulta in fiamme dinanzi ad un immobile Vigili del fuoco e carabinieri dianzi all'edificio di proprietà del Comune

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di oggi in via oliveto a Torrecuso per l'incendio di materiale di risulta dinanzi ad un edificio di proprietà del Comune. In particolare le fiamme hanno danneggiato alcune lamiere coibentate presenti nel cortile dell'immobile. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Paupisi che al termine delle operazioni di spegnimento hanno effettuato un sopralluogo.