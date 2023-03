Scossa di terremoto di ML 4.6 in Molise: avvertita anche nel Sannio Paura sia a Benevento che in altri centri della provincia e del casertano. Epicentro a Montagano

Momenti di paura anche nel Sannio per la forte scossa di terremoto registrata intorno alla mezzanotte in provincia di Campobasso. Il terremoto è stato infatti avvertito nettamente sia in alcune zone di Benevento che in Valle Telesina e del Tammaro ed altri centri della Campania.

Il terremoto di magnitudo ML 4.6 è avvenuto nella zona a 2chilometri a Ovest di Montagano in Provincia di Campobasso alle 23.52 del 28 marzo ed è stato localizzato da dalla sala Sismica INGV-Roma ad una profondità di 23 chilometri.

AGGIORNAMENTI

Nel giro di pochi secondi la notizia del terremoto in Molise è stata rilanciata sul canale Twitter dell'Ingv e sugli altri social. Tanta è stata la paura anche a Benevento dove moltissime persone hanno avvertito la scossa. Allo Stato non si registrano problemi a parte lo spavento.