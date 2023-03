Ladri in azione nella notte a Campolattaro e a Pietrelcina Colpo fallito in un bar - tabacchi. Poche decine di euro prese da una pasticceria

Doppio colpo dei ladri la scorsa notte in due attività commerciali a Campolattaro e a Pietrelcina. Solo tentato, per fortuna, il furto a Campolattaro dove nel mirino è finito un bar e rivendita di tabacchi. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno danneggiato la serranda d'ingresso ma non sono riusciti ad accedere all'attività e sono scappati a mani vuote.

Danni alla struttura e poche decine di euro portate via invece a Pietrelcina dove i ladri hanno sfondato la porta di una pasticceria dalla quale hanno portato via il registratore di cassa con pochi euro all'interno. Sui due episodi sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine.