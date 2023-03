Raid in tabaccheria, poi rapina e agenti feriti: condannato a 5 anni Benevento. Rito abbreviato, la sentenza per Primo Aniello De Luca, 40 anni

Cinque anni e 1600 euro di multa. E' la condanna, con una pena di poco inferiore a quella chiesta dal pm Stefania Bianco, decisa con rito abbreviato dal gup Maria Di Carlo per Primo Aniello De Luca (avvocato Claudio Fusco), 40 anni, di Benevento, accusato di rapina impropria, furto e lesioni.

Gli addebiti gli erano stati contestati in un'indagine della Squadra mobile relativa a due episodi. Il primo risale al 4 maggio del 2019, quando una tabaccheria al viale Principe di Napoli, della quale era stato forzato l'ingresso, era stato teatro di un furto di gratta e vinci, denaro, tabacchi, ricariche telefoniche e titoli di viaggio per un valore complessivo di 25mila euro.

L'altra vicenda sei giorni più tardi, il 10 maggio, allorchè era stata rubata, da un locale di via Grimoaldo Re, una matassa di fili elettrici prelevati dagli impianti. In quella occasione l'autore dell'incursione era stato sorpreso da due poliziotti che aveva spintonato violentemente, facendone cadere uno, e contro i quali aveva lanciato una tenaglia di ferro, dandosi poi alla fuga. Per entrambi gli agenti lesioni giudicate guaribili al massimo in tre giorni.

Nel giugno del 2019 De Luca era stato colpito da un decreto di fermo adottato dal Pm sul presupposto del pericolo di fuga, ravvisato nella prenotazione e nel successivo acquisto di un biglietto aereo per l'Inghilterra. Una circostanza che l'allora 36enne aveva escluso, spiegando di averlo fatto per far visita al fratello e trovare un lavoro. Un biglietto di sola andata, aveva precisato, perchè a quello di ritorno, con rientro previsto il 21 giugno, avrebbe provveduto il familiare, ad un prezzo inferiore.