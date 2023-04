Cocaina e crack in Valle telesina, in appello pene ridotte a cinque persone Nel settembre del 2021 l'operazione del Commissariato di Telese Terme

Ridotte in appello le pene per le cinque persone di Telese condannate il 7 ottobre del 2022, con rito abreviato, dopo essere state chiamate in causa da una inchiesta antidroga del pm Marilia Capitano e degli agenti del Commissariato della cittadina termale.

Queste, in particolare, le nuove pene (tra parentesi quelle iniziali): 3 anni e 5 mesi ad Alfonso Grego ( 4 anni, 3 mesi e 10 giorni), 49 anni, ed Antonio Greco (4 anni, 4 mesi e 20 giorni), 39 anni; 3 anni e 4 mesi a Virginia Buccino (4 anni, 1 mese e 10 giorni), 47 anni, 2 anni e 8 mesi a Giacommina De Rosa (4 anni), 39 anni, e Vincenzo Grego ( 4 anni e 2 mesi), 23 anni, tutti difesi dall'avvocato Antonio Leone.

Nel mirino degli inquirenti erano finiti una serie di episodi di cessione, con costi da 30 a 50 euro per ogni dose, di cocaina e crack tra febbraio e maggio del 2021.