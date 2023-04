Spaccio di droga anche a minori, mancano analisi Arpac: il Gup rinvia decisione Benevento. Eccezione difesa, il 12 aprile sentenza del rito abbreviato per 23enne di Montesarchio

Il Pm aveva chiesto la condanna a 3 anni, 1 mese e 10 giorni con rito abbreviato, ma il gup Loredana Camerlengo non ha deciso dopo l'eccezione della difesa – gli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio -, che ha fatto notare come agli atti non ci fossero i risultati delle analisi dell'Arpac sulle sostanze stupefacenti sequestrate.

Lo farà il 12 aprile, dopo aver verificato se quei dati siano o meno a disposizone. Solo allora si pronuncerà su Amin Vincenzo Hedeil, un 23enne di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine, del quale nel frattempo ha disposto la scarcerazione. Si tratta del giovane arrestato dai carabinieri della locale Compagnia nell'ottobre del 2022 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dalla cessione anche a tre minorenni. Come si ricorderà, i militari avevano rinvenuto 140 grammi di hashish e marijuana.