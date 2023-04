Senza patente, fugge disperata. Inseguita, inveisce contro gli agenti: arrestata Dopo convalida, in libertà 38enne di Gioia Sannitica fermata da poliziotti Commissariato di Telese

Ha cercato di svignersela perchè non aveva la patente. Una fuga inutile, quella di una 38enne di Gioia Sannitica, arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dagli agenti del Commissariato di Telese Terme. La loro attenzione era stata richiamata da una Audi A4 che in via Vomero, a Telese, lasciata male in sosta, intralciava la circolazione. I poliziotti si sono avvicinati alla macchina e hanno chiesto i documenti alla conducente, nel frattempo sopraggiunta. Invece che esibirli, la donna ha messo in moto e si è allonatanata in direzione di San Salvatore Telesino, rischiando di investire gli agenti.

Ne è nato un inseguimento che si è snodato tra Telese, San Salvatore, Faicchio e, infine, Gioia Sanntica, dove la vettura si è fermata sotto un capannone. La 38enne è scesa ed ha inveito contro i poliziotti, spingendone uno e facendolo cadere a terra; per lui una prognosi di sette giorni.

Dagli accertamenti è emerso che era sprovvista di patente di guida - era stata revocata dalla Prefettura di Benevento- e che il veicolo era già sottoposto a fermo amministrativo.

Sottoposta ai domiciliari, l'indagata è comparsa dinanzi al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, dopo la convalida dell'arresto, l'ha rimessa in libertà. Il processo con rito abbreviato proseguirà l'8 maggio.