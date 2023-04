Alta velocità ferroviaria interrotta nel Sannio per una frana dovuta al maltempo Passeggeri fatti scendere a Caserta e a Benevento per salire a bordo dei bus sostitutivi

Uno smottamento che avrebbe – il condizionale è d'obbligo in quanto ancora non si hanno notizie certe – interessato i binari dell'alta velocità ferroviaria tra Benevento e Caserta in Valle Telesina. Una frana che ha provocato la totale interruzione del transito dei convogli che attraversano il Sannio per poi arrivare a Caserta e Roma. È accaduto in mattinata, poco prima delle 10 e lo stop alla circolazione è stato immediatamente lanciato dalle sale di controllo delle ferrovie.

Secondo una prima ricostruzione, lo smottamento è avvenuto tra le stazioni di Amorosi – Telese in direzione di Benevento, in corrispondenza di uno dei tanti cantieri per l'alta capacità – velocità ferroviaria. Dai display informativi presenti in stazione a Benevento si legge che la linea è stata bloccata dai danni provocati dal maltempo delle ultime ore.

Tantissimi i passeggeri costretti ad interrompere il proprio viaggio a Benevento per quelli provenienti da Bari e a Caserta per i viaggiatori che dovevano raggiungere il capoluogo sannita o la Puglia. In azione decine di pullman sostitutivi che fanno la spola tra le due stazioni. Inevitabili i disagi per i passeggeri costretti all'improvviso a scendere dai vagoni per salire a bordo dei bus e raggiungere le stazioni di Benevento o di Caserta dove hanno poi potuto riprendere il viaggio.

Ora si spera che al più presto i tecnici delle ferrovie riescano a calcolare i tempi per il ripristino della circolazione ferroviaria.