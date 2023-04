Statale Telesina. Scontro tra auto: feriti e paura a Paupisi Incidente stradale questa mattina nei pressi di Paupisi: due le auto coinvolte

E' di cinque persone coinvolte - due persone trasportate in ospedale, ma non è escluso che facciano ricorso alle cure dei medici anche gli altri occupanti -, il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina lungo la strada Statale Telesina 372, all'altezza dello svincolo di Paupisi. Due le auto coinvolte: Una Cirtroen C3 ed una Volkswagen Passat station wagon che si sarebbero scontrate frontalmente. Violento l'urto.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 dell'Unità di Rianimazione Croce Rossa e della Misericordia e i carabinieri della Stazione di Paupisi che hanno effettuato i rilievi.

Torna la paura, dunque, sulla Telesina, con un nuovo incidente stradale. Traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei militari. Momenti di apprensione per una delle persone ferite rimasta incastrata tra le lamiere contorte del veicolo. Saranno ora le indagini dei carabinieri a dover accertare l'esatta dinamica del sinistro. sul posto necessario anche l'intervento dell'Anas e di una ditta per la pulizia della strada invasa dai detriti.