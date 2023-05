Montesarchio, imbrattati saracinesca e marciapiedi comitato elettorale "13001" Sull'accaduto indagano i carabinieri. Utilizzata bottiglia con dentro olio esausto

Una bottiglia di plastica con dentro quello che a prima vista sembra essere dell'olio esausto cosparso sul marciapiede e alla base della saracinesca. E' quello che hanno ritrovato questa mattina dinanzi al comitato elettorale della lista elettorale “13001” con candidato sindaco l'avvocato Carmelo Sandomenico. A fare la scoperta sono stati i sostenitori della compagine quando hanno raggiunto la sede di via Sottotenente Grasso, in centro, a Montesarchio. Sul marciapiedi il contenitore con dentro il liquido scuro. Resta da capire se la bottiglia sia stata lanciata contro la saracinesca del comitato elettorale o appoggiata alla base della saracinesca che è rimasta sporca solo alla base.

Episodio per il quale sono stati informati i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.

Come sempre in questi casi attenzione puntata anche alle immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Sull'accaduto è intervenuta la candidata sindaca Annalisa Clemente per esprimere solidarietà 'all'avversario' politico con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della lista “Futuro per Montesarchio”: “Vicinanza e sdegno per l'accaduto atti del genere vanno puniti in maniera esemplare. Siamo convinti – ha poi concluso Clemente – che il sistema di videosorveglianza possa coadiuvare il lavoro delle forze dell'ordine affinchè si individuino subito i responsabili del gesto”.