Emily, mamma di un bimbo, morta a 23 anni indossando la divisa sempre sognata Solopaca. Incidente a Cento, la vittima era in forza a ai carabinieri

Indossare la divisa dei carabinieri era sempre stato il suo sogno. Ed Emily, dopo aver completato gli studi al Liceo linguistico, l'aveva coronato. Aveva 23 anni, la sua giovane vita è stata bruscamente interrotta in un incidente stradale a Cento, in provincia di Ferrara. Un dramma che qualcuno dovrà un giorno raccontare al suo bimbo di 4 anni, frutto dell'amore con un collega.

Emily, di Solopaca, dove abitano i genitori ed una sorella, era in forza alla Stazione dell'Arma di San Giovanni in Persiceto. L'incubo, secondo quanto raccontano le cronache locali, si è consumato nello scontro tra una Peugeot e la Punto di servizio a bordo della quale viaggiavano la 23enne ed un altro militare.

Per Emily non c'è stato nulla da fare, il conducente è stato trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Anche il guidatore della Peugeot è stato trasportato in ambulanza in ospedale, al pronto soccorso di Cento.

Enorme il dolore a Solopaca quando la terribile notizia si è diffusa. Un destino terribile che in un istante si è portato via per sempre il bellissimo sorrisos di una mamma che portava con orgoglio quella uniforme, quel cappello con un pennacchio che non sventolerà più.