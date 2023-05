Gattino lanciato nel vuoto, il 17enne: ho sbagliato, chiedo scusa a tutti Benevento. Il minore è stato ascoltato dai carabinieri sul video che sta circolando in rete

Ha ammesso di aver compiuto una sciocchezza. Un gesto bruttissimo e senza alcuna giustificazione, del quale si è detto profondamente pentito. Lo ha fatto dinanzi ai carabinieri della Stazione di Montefusco, competenti per territorio, ai quali si è presentato, dopo essere stato invitato, con il padre e l'avvocato Marcello D'Auria. Lui ha 17 anni ed è l'autore del video che da qualche giorno sta impazzando in rete. Immagini terribili e gravi, un gattino “malato” lanciato nel vuoto con una mano mentre l'altra riprende la scena con un telefonino.

Un episodio assurdo ambientato in un centro irpino, per il quale è stata informata la Procura per i minori di Napoli. Il ragazzo, che abita nel Sannio, ha chiesto scusa, per ciò che ha combinato, a tutti coloro che si sono sentiti offesi da un atto incomprensibile, manifestando la sua disponibilità ad impegnarsi per lavori socialmente utili o di pubblica utilità a favore di associazioni che si occupano della tutela degli animali.

Il 17enne ha precisato di aver registrato il video lo scorso 15 aprile e di averlo condiviso con un gruppo su whatsapp, ma non su youtube, come era successivamente capitato. Un video diventato virale, per il quale si è beccato offese di ogni tipo, minacce, a suo dire, e anche l'annuncio di una possibile reunion in Irpinia, nei prossimi giorni, di più persone convocate attraverso facebook.

Insomma, una situazione incandescente, sulla quale ieri era intervenuta la Lndc (Lega nazionale del cane) Animal protection, che aveva comunicato di "aver sporto denuncia nei confronti del giovane per il reato di uccisione di animali aggravato da futili motivi", aggiungendo che nel frattempo lo stesso ”si sarebbe giustificato con una story su Instagram dicendo che si tratterebbe di un montaggio e che il video, fatto girare tra gli amici per scherzo, è stato frainteso”.