Banditi armati di coltello rapinano le Poste: paura per direttore e impiegato Melizzano. Bottino di 130 euro e alcune banconote macchiate dal sistema antirapina del Postamat

Momenti di paura questo pomeriggio nell'ufficio postale in via Starzella a Melizzano finito nel mirino di due rapinatori che hanno minacciato il direttore e un impiegato con un coltello a serramanico.

L'irruzione è avvenuta poco prima delle 14 quando nelle Poste c'era il direttore e un cassiere, primo a finire nel mirino del bandito armato – entrambi avevano il volto coperto – che si è fatto consegnare 130 euro presenti nella cassa. A quel punto, evidentemente non contenti del bottino fino a quel momento racimolato, il malvivente armato ha minacciato il direttore intimandogli di aprire la cassaforte del postamat. Operazione che ha però fatto scattare il sistema antirapina che ha cosparso il denaro di inchiostro indelebile.

I rapinatori hanno comunque portato via alcune di quelle banconote e sono scappati all'esterno dove, non si esclude, che ad attenderli ci fosse un complice alla guida di un'auto. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri.