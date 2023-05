Un chilo di hashish in uno stanzino e nel vano contatore della luce: arrestato Benevento. Fermato dai carabinieri, Emiddio Pio De Florio, 37 anni, è ai domiciliari

Un chilo di hashish, due bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. E' per questo che i carabinieri hanno arrestato Emiddio Pio De Florio, 37 anni, di Benevento, al quale è stata contestata una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia hanno rinvenuto e sequestrato, nel corso di una perquisizione dell'abitazione dell'uomo, dieci panetti di hashish nascosti in parte in uno stanzino ricavato sul balcone, e, uno di essi, nel vano contatore dell’energia elettrica. Dichiarato in arresto, De Florio, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa.