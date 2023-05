Una pistola e la rapina in una farmacia con la maschera di Anonymous Benevento. Prosciolto 25enne di Moiano, accusato del colpo in concorso con persona non identificata

Quella sera di oltre quattro anni fa, la titolare ed una dipendente si erano trovate di fronte, all'improvviso, due uomini armati di pistola e con il volto coperto: uno da uno scaldacollo, l'altro da un maschera tipo Anonymous. Era il 28 febbraio del 2019, la farmacia di Moiano era stata il teatro di una rapina che aveva fruttato agli autori un bottino di 500 euro.

Un colpo seguito dalla fuga a bordo di un'auto, per il quale era stato chiamato in causa, in concorso con una persona non identificata, Arcangelo Borrelli (avvocato Teresa Meccariello), 25 anni, di Moiano, al quale i carabinieri avevano sequestrato all'epoca la maschera, i pantaloni e un paio di Nike.

La procura aveva chiesto il suo rinvio a giudizio, ma il gup Gelsomina Palmieri, in linea con le conclusioni della difesa, ha stabilito nei suoi confronti il non doversi procedere per le accuse di rapina aggravata, porto e detenzione illegale di arma e spaccio di una banconota falsa da 20 euro.