I detenuti e il lavoro come fonte di speranza: convegno all'Ipm Airola. Organizzato da Rotary Club Valle Caudina, in programma domani all'Istituto penale minorile

“La dignità del lavoro per ridarti speranza”: è il titolo del convegno, organizzato dal Rotary Club Valle Caudina, in programma lunedì 29 maggio, alle 9.30, nel teatro di corte dell'Istituto penale minorile di Airola. Attenzione puntata sul rientro nella società attraverso percorsi formativi e lavorativi dentro e fuori le carceri, sui vantaggi della legge Smuraglia che promuove l'attività lavorativa dei detenuti con agevolazioni fiscali e contributive in favore di aziende e cooperative che impiegano persone detenute, sulle possibili connessioni con il mercato del lavoro e i piani di integrazione sociale.

I saluti saranno affidati a Poalo Pizzo, presidente Commissione distrettuale 'Seconda chance', Gina Mazzariello, presidente Club valle caudina, Vincenzo Falzarano, sindaco di Airola, Marianna Adanti, direttrice dell'Ipm di Airola, Carmela Ianniello, direttrice Ussm Napoli, Luiciano Lucania, past governatore Distretto 2010, Angelo Di Rienzo, governatore designato, Antonio Brando, governatore nominato, Ugo Oliviero, governatore eletto Distretti 21'01, Alessandro Castagnaro, governatore Distretto 2101.

Alfredo Ruosi, past president Rc Napoli Castel dell'Ovo presenterà il progetto distrettuale, le relazioni e le interazioni con il pubblico saranno curate da Rita M. a. Mastrullo, prorettore Università Federico Ii, Costantino Cordella, ricercatore di diritto del lavoro, e Silvana Clemente, consigliere della Corte di appello di Salerno.

Conclusioni di Alessandro Castagnaro, governatore Distretto 2101, nel pomeriggio una visita guidata al Museo archeologico del Sannio Caudino.