Botte e minacce alla moglie, un 55enne condannato a 4 anni Benevento. La sentenza per un uomo di Pannarano

Quattro anni, contro i 7 proposti dal Pm, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale. E' la condanna stabilita dal giudice Graziamaria Monaco nel processo a carico di un 55enne di Pannarano, imputato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e del figlio minore. Difeso dall'avvocato Fabio Russo, l'uomo era finito in carcere nell'aprile del 2019, dove era rimasto tre mesi, poi aveva ottenuto i domiciliari e a dicembre era tornato in libertà.

Secondo gli inquirenti, a più riprese, probabilmente sotto l'effetto di alcol, avrebbe maltrattato la compagna – parte civile con l'avvocato Carmen Gerarda Vetrone- anche con ingiurie, calci, pugni e minacce di morte. Violenze che avrebbe messo in pratica sempre quando era presente il figlioletto della coppia, che in un'occasione era finito in ospedale, al pari della madre, a causa delle ferite riportate.