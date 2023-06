Nubifragio A Pago Veiano e San Marco dei Cavoti, allagamenti e danni Maltempo nel Sannio. Vigili del fuoco in azione per garage e scantinati allagati

Il maltempo continua a fare danni nel Sannio. Questo pomeriggio un violento acquazzone si è abbattuto nella zona del Fortore e pre Fortore. In particolare danni sono stati registrati nei comuni di San Marco dei Cavoti e Pago Veaino ed altri centri confinanti.

Vigili del fuoco in azione per una serie di allagamenti che hanno interessato garaga e scantinati. Si registrano anche smottamenti e in molti punti della viabilità terreno trascinato dall'acqua che ha invaso le carreggiate.