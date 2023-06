Dramma A16. Al San Pio un giovane morto, senza documenti: disposta l'autopsia Benevento: L'incidente di questa mattina a Vallesaccarda, indaga la Procura sannita

Non aveva documenti, ecco perchè non è ancora stato identificato. Giovane, apparentemente sui 25 anni: è la vittima del pauroso incidente accaduto poco prima delle 7 lungo l'A16, in direzione Napoli, all'altezza del comune di Vallesaccarda.

E' uno dei centri irpini sui quali ha competenza la Procura di Benevento, titolare dell'inchiesta che dovrà definire la dinamica dell'impatto nel quale sono rimasti coinvolti un pullman, poi finito in una scapata, con 38 passeggeri e cinque auto.

Quattordici i feriti, trasportati in più ospedali, niente da fare per il giovane, la cui salma è stata trasferita all'obitorio del San Pio, dove nei prossimi giorni, su incarico del pm Chiara Maria Marcaccio, il medico legale Emilio D'Oro, che ha già effettuato l'ispezione esterna, eseguirà l'autopsia.

In una nota Autostrade ha spiegato che “la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che, a seguito di un incidente tra tre autovetture, nel quale un automobilista è morto, il pullman che sopraggiungeva abbia urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata per poi terminare la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza della scarpata di destra”.