"Suo nipote ha acquistato della merce...". Anziana truffata a Benevento Nel mirino una pensionata al rione Ferrovia. Bottino: alcune centinaia di euro e gioielli

Prima una telefonata, poi alla sua porta si è presentato un truffatore che, purtroppo, l'ha raggirata e derubata di alcune centinaia di euro e gioielli. Vittima dell'ennesima truffa registrata a Benevento, è stata una pensionata del rione Ferrovia. La malcapitata nella mattinata di ieri ha ricevuto una telefonata da parte di una persona che la informava che doveva ricevere dei soldi, circa 2mila euro, per degli acquisti fatti da un nipote. Dopo poco alla porta dell'anziana di è presentato il balordo che con un giro di chiacchiere e facendo credere alla malcapitati di conoscere bene il congiunto, è riuscito a farsi consegnare alcune centinia di euro e dei gioielli che la donna aveva in casa. Soldi e oro che, non erano sufficienti a coprire la cifra richiesta. Fortunatamente, però, il truffatore ha arraffato il contante e i preziosi ed è andato via facendo perdere le sue tracce.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia che hanno effettuato i rilievi, ascoltato la malcapitata ed avviato le indagini.