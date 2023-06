Cade dalla bici e si ferisce, ciclista soccorso dall'elisoccorso L'incidente in una zona impervia di Cerreto Sannita. Necessario il recupero dall'alto

Momenti di paura questa mattina per le sorti di un ciclista caduto dalla bici in una zona impervia denominata “La Leonessa” nel Comune di Cerreto Sannita. La chiamata al 118 intorno alle 9. pochi secondi per identificare il tipo di incidente e dalla centrale operativa del 118 è partita la richiesta per ambulanza ed elisoccorso arrivato da Napoli in pochi minuti.

A causa della morfologia del territorio, il ferito è stato recuperato con il verricello dell'elicottero dopo che i soccorritori hanno stabilizzato le sue condizioni. Subito dopo l'uomo è stato trasferito con il velivolo al San Pio di Benevento dove è stato ricoverato. Una sinergia che ha consentito un soccorso rapido ed efficace e che ha visto coinvolte più squadre di sanitari coordinati dlala sala operativa.