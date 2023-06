Colpo dei ladri in un bar, si allunga lista dei raid nelle attività commerciali I malviventi hanno messo a segno un furto a Torrecuso

Ancora un furto ai danni di un'attività commerciale. Nel mirino è finito, stavolta, un bar di Torrecuso, che ha ricevuto la sgraditissima dei ladri. Hanno agito durante la notte: secondo una prima ricostruzione, dopo aver 'aperto' la saracinesca d'ingresso, sono entrati nel locale e si sono impadroniti del registratore di cassa e di due macchinette cambiasoldi. Poi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Amarissima la sorpresa per il titolare, che non ha potuto far altro che dare l'allarme. Avviate le indagini per risalire agli autori dell'ennesimo raid messo a segno nella nostra provincia, con le tabaccherie bersaglio principale.