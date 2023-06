Droga e infrazioni al codice della strada, controlli in Valle Telesina Controllati 8 esercizi pubblici, 155 persone, tra cui 6 con precedenti di polizia e 103 autoveicoli

i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di ben 20 pattuglie, dislocate nei 21 Comuni del territorio di competenza, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti in abitazione, agli esercizi commerciali, ai cantieri in corso per la realizzazione della T.A.C. ed al contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre è stato posto in essere un efficace controllo della circolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione tra le province di Benevento e Caserta anche al fine di prevenire i sinistri stradali.

Il dispositivo messo in atto nella Valle Telesina ha consentito di controllare 8 esercizi pubblici, 155 persone, tra cui 6 con precedenti di polizia e 103 autoveicoli.

Nello specifico, nei Comuni di Frasso Telesino, Puglianello, San Salvatore Telesino e Telese Terme, tra gli automobilisti controllati, sono stati segnalati alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 6 soggetti poiché assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale, con la conseguente sospensione della patente di guida ed il sequestro di complessivi grammi: 0,5 di marijuana, 1,8 di hashish, 0,5 di crack e 1,1 di cocaina.

Inoltre, sono state elevate numerose sanzioni amministrative al Codice della Strada per guida di veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria, mancata revisione periodica e mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.

Nel Comune di Solopaca, un uomo, dopo aver perso il controllo della propria autovettura sulla “S.P. 372 Telesina”, a seguito dell’esito positivo degli accertamenti alcolemici e tossicologici, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, con il conseguente ritiro della patente di guida e sequestro della vettura.