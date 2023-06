Palazzo congressi devastato, prosciolti 6 minori: tutti non avevano 14 anni La decisione del Gip di Napoli per l'episodio di vandalismo del maggio del 2022

Non luogo a procedere perchè all'epoca dei fatti erano tutti tredicenni: dunque, non imputabili. E' quanto deciso dal Gip del Tribunale per i minori di Napoli nei confronti dei sei giovanissimi di Telese Terme tirati in ballo dall'indagine dei carabinieri su ciò che era accaduto all'interno delle Terme il 22 maggio del 2022. Quando il Palazzo dei congressi era stato il bersaglio di un gesto di vandalismo.

Era stata forzata una porta e, probabilmente adoperando delle pietre, erano stati mandati in frantumi i vetri di più ingressi e di alcune finestre. Alcune prese dell'impianto elettrico e del citofono erano state scardinate, spaccate una decina di sedie e centinaia di scrittoi delle stesse sedie installate nella sala riservata ai convegni.. Infine, distrutte scrivanie, suppellettili e tende servendosi anche di una mazza di ferro.

Indagati per danneggiamento, i minori, difesi dagli avvocati Massimo Scetta, Vincenzo Carrano e Giacomo Giordano, erano stati raggiunti da un invito a comparire per essere interrogati, ma solo uno aveva risposto alle domande del Pm.