Camera penale, l'avvocato Simona Barbone ancora presidente Benevento. 91 votanti, 62 consensi a lei, 29 all'avvocato Antonio Leone

L'avvocato Simona Barbone è stato riconfermato alla presidenza della Camera penale di Benevento intitolata a Guido Del Basso De Caro. E' questo l'esito delle elezioni: 101 gli aventi diritto al voto (nel 2021 erano 41), 91 coloro che dalle 9 alle 14, quando le urne sono state chiuse ed è iniziato lo scrutinio, lo hanno esercitato. Attribuendo 62 voti a Barbone e 29 all'avvocato Antonio Leone.

Barbone, dunque, sarà al vertice della Camera penale nel prossimo biennio; con lei i colleghi Carmine Monaco, vice presidente, Domenico Rossi, segretario, Francesco Fusco, tesoriere, Nico Salomone, Giuseppe Romano e Roberto Pulcino. Mentre il collegio dei probiviri sarà composto dagli avvocati .Guido Principe, come presidente, Luigi Tedeschi ed Enrico Riccio.

“Gli elettori hanno riconosciuto l'impegno, i contenuti di cui abbiamo riempito la Camera penale. E' un risultato che non si spiega diversamente; ci rafforza e ci spingerà a fare sempre più e meglio”, commenta, a caldo, il presidente Barbone.

In caso di successo, l'avvocato Leone avrebbe avuto al suo fianco Luca Russo, vice presidente, Ettore Marcarelli, segretario, Antonio Di Santo tesoriere, Alessandro Della Ratta e, Giovanni Pratola. Vincenzo Sguera, Elena Cosina e Massimiliano Cornacchione avrebbero formato il collegio dei probiviti:: il primo come presidente, gli altri due come membri.