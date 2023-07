Malore fulminante, addio all'imprenditore Andrea Postiglione Coppola Dramma a Castelpagano, la vittima aveva 56 anni. Lo ha trovato il figlio dinanzi a villa di famiglia

Lo ha trovato il figlio. Ha disperatamente dato l'allarme, ma è stato purtroppo inutile. Perchè ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano per Andrea Postiglione Coppola, 56 anni, di Castelpagano, un imprenditore molto noto non solo nella nostra provincia. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri nella tenuta della vittima, dinanzi alla sua villa.

Secondo una prima ricostruzione, dopo una mattinata trascorsa a Benevento con l'avvocato Gigi Giuliano, suo legale di sempre, Postiglione Coppola si è rimesso in auto alla volta di Castelpagano. Un malore improvviso lo ha colpito mentre si accingeva ad entrare in casa: è finito a terra, probabilmente per un infarto che non gli ha dato scampo. Sul posto un'anbulanza del 118 ed i carabinieri.

Ex presidente della Confagricoltura sannita, Andrea Postiglione Coppola era rimasto invischiato una decina di anni fa, con altre persone, in inchieste su presunte truffe in materia di fondi pubblici: vicende che si erano risolte positivamente, tra assoluzoni e prescrizioni, con la restituzione dei beni che gli erano stati sequestrati. Ma che gli erano costate le dimissioni dalla carica di numero uno degli imprenditori agricoli.