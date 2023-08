Ancora un dramma. Trovato senza vita un imprenditore agricolo di 56 anni Dramma a Guardia Sanframondi, ipotesi suicidio

Ancora un dramma, il secondo in pochi giorni nella nostra provincia. Ancora la scelta di stroncare la propria esistenza. L'avrebbe compiuta, sulla scorta dell'ipotesi più accreditata, un 56enne.

L'incubo si è materializzato in mattinata a Guardia Sanframondi, dove avrebbe deciso di farla finita per sempre, impiccandosi ad un albero, un imprenditore agricolo che sarebbe uscito di casa all'aba. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una persona che stava transitando da quelle parti a scoprire il suo corpo in un terreno.

Ha immeditamente dato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri. Inutile ogni manovra per cercare di rianimare il 56enne, nulla da fare per lui.

I militari hanno avviato le indagini, enorme il dolore in paese per il tragico episodio che ha inevitabilmente riportato alla mente quello accaduto a Bocca della Selva, vittima un 31enne di origini telesine ma residente in provincia di Isernia.