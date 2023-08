Furti Telese. "Amministrazione e forze dell’ordine non hanno abbassato guardia" Le parole del sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso dopo l'escalation di colpi nelle case

“Rispetto alla escalation di furti nelle abitazioni registrati negli ultimi giorni questa amministrazione così come le forze dell’ordine non hanno abbassato la guardia nemmeno per un istante”. Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso commenta gli eventi delittuosi verificatisi nella città termale.

“Prima di essere sindaco sono un cittadino di questa comunità, qui vivo e di conseguenza ho a cuore la sicurezza della mia città e dei miei concittadini – continua Caporaso -. Con le forze dell’ordine, fin dal mio insediamento, ho un confronto continuo, quotidiano, dunque conosco l’impegno messo in campo da Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale sul nostro territorio e, anzi, ne approfitto per ringraziare tutti loro per la vicinanza e l’attenzione”.

Risulta fondamentale in questi momenti segnalare alle forze dell’ordine presenze o movimenti sospetti in città. “Dalla collaborazione di tutti ne deriva una grande forza per contrastare il crimine – sottolinea il sindaco di Telese -, per cui ringrazio chi già si è attivato in questi giorni per segnalare e denunciare e invito tutti i cittadini a farlo ogni volta che si renda necessario, anche contattando me e provvederò ad avvisare immediatamente le FFOO”.

Periodicamente i paesi della valle telesina vengono presi di mira da gruppi di delinquenti che cercano di intrufolarsi nelle abitazioni per sottrarre soldi e quant’altro. Ogni volta si registra la risposta forte e decisa di tutte le donne e gli uomini in divisa, che presidiano il territorio e che proteggono i cittadini in tutte le ore del giorno e della notte.

“Voglio ringraziare anche il signor Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano il quale in una lunga conversazione telefonica mi ha assicurato che il caso Telese è ai primi punti dei prossimi briefing settimanali con le forze dell’ordine provinciali – aggiunge Giovanni Caporaso -. Conoscendo la grande professionalità del nostro Prefetto e di tutte le forze di polizia, so per certo che l’attenzione è alta e l’impegno è massimo. Infine – conclude il primo cittadino – vorrei invitare a non fare speculazioni politiche su eventi che riguardano l’ordine e la sicurezza, serve piuttosto fare fronte comune per rassicurare la cittadinanza e, al contempo, affiancare e agevolare l’operato delle forze dell’ordine”.