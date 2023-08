Accende i fuochi d'artificio per San Lorenzo, denunciato: senza autorizzazione Nel mirino dei carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita un 47enne

Lo hanno denunciato per una ipotesi di accensione ed esplosione pericolose. Nel mirino dei carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita è finito un 47enne che il 10 agosto a San Lorenzello, in occasione dei festeggiamenti e della processione in onore di San Lorenzo, avrebbe acceso, senza autorizzazione, dei fuochi d’artificio, facendoli esplodere con un mortaio artigianale, poi sequestrato, e mettendo in serio pericolo, secondo i militari, l’incolumità dei partecipanti alla manifestazione.