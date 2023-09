Maxi rissa nell'Ipm di Airola: ferito poliziotto penitenziario Uspp: "Detenuti stranieri provenienti da Nord e napoletani sono miscela esplosiva"

Maxi rissa nel istituto istituto penale minorile di Airola, in provincia di Benevento, che ha coinvolto una ventina di detenuti: a innescare la lite, che poi è degenerata coinvolgendo altri carcerati, sarebbero stati due detenuti magrebini. Un poliziotto penitenziario è stato ferito alla testa e a una spalla. "Più volte - commenta l'Uspp - abbiamo denunciato che i detenuti stranieri provenienti dal Nord Italia sono una miscela esplosiva insieme con i detenuti napoletani, sia per complessità di gestione di questi utenti sia la difficile convivenza degli stessi con i detenuti italiani". Per il sindacato "l'istituto di Airola va chiuso per problemi strutturali e vanno con urgenza avviate le procedure per l'inizio dei lavori. Al collega aggredito giunga la solidarietà".