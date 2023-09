11 grammi di coca in auto: 40enne ai domiciliari Fermato a un posto di blocco dai Carabinieri

Un 40enne di Airola è stato arrestato e posto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione.

Nella giornata di ieri carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento nel corso di un posto di blocco sull'Appia, tra il capoluogo sannita e Montesarchio hanno fermato il 40enne alla guida di un'auto di grossa cilindrata.

I militari hanno perquisito l'auto trovando due involucri contenenti circa 11 grammi di cocaina occultati in una mazzetta di banconote di vario taglio, pari ad un valore di circa 2mila euro. I militari poi hanno perquisito il luogo di lavoro e l'abitazione del 40enne, trovando un bilancino di precisione, 1,5 grammi di marijuana e otto flaconi a base di testosterone. E' difeso dall'avvocato Vittorio Fucci.