Cava Durazzano, ferma opposizione da Matera "Regione Campania riveda programmi" Il senatore di Fratelli d'Italia: salvaguardare il territorio

"Vigileremo con puntualità e senza fare sconti affinché sia garantita la tutela del territorio da azioni che possono recare solo danno allo stesso".

Lo fa presente il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera in relazione alla iniziativa intrapresa dalla Regione Campania con la pubblicazione dell'Avviso di inizio della procedura per l'assegnazione della coltivazione della Cava in località Fossa delle Nevi.

"Prendiamo atto, condividendole in modo profondo, delle preoccupazioni della Comunità di Durazzano rispetto a programmi che sono a dir poco di difficile comprensione.

Saremo fermi - prosegue Matera - rispetto ad attività che mirano a fare uso del territorio esclusivamente come indiscriminato strumento di profitto economico senza tenere conto del contesto paesaggistico-naturalistico e senza tener conto delle conseguenti ricadute in termini negativi che si avrebbero sul Comprensorio.

Ancora una volta si vanno a porre in essere iniziative che sono avulse da una lettura attenta, consapevole e responsabile del contesto ambientale e delle sue dinamiche. Invitiamo la Regione Campania a essere più attenta rispetto ai casi concreti e ad analizzare in maniera più ponderata le sue scelte su "Fossa delle Nevi". Gia da ora annuncio - si avvia a concludere il Senatore Domenico Matera - il mio pieno sostegno ad Istituzioni e associazioni rispetto a qualsiasi iniziativa si voglia andare ad intraprendere nella direzione della salvaguardia del territorio e delle sue Comunità".