Il prefetto Moscarella: "La risposta c'è stata e saranno incrementati controlli" A Benevento il Comitato per l'ordine e la sicurezza dopo l'accoltellamento e l'aggressione

“Episodi molto gravi ma isolati in un contesto vigilatissimo da parte delle forze dell'ordine”. Così il prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto questo pomeriggio in prefettura dove, oltre ai vertici di Questura, con il questore Giovanni Trabunella, dei carabinieri con il colonnello Enrico Calandro e della Finanza con il comandante Michelantonio Sportelli, hanno partecipato il procuratore Gianfranco Scarfò e il sindaco Clemente Mastella.

Al centro del vertice gli ultimi due episodi violenti registrati a Benevento, al rione Mellusi con l'accoltellamento di un giovane e sotto l'Arco di Traino con una brutale aggressione ai danni di un ragazzo della città.

“Abbiamo un piano di controllo del territorio che ha diviso la città in quattro quadranti – ha spiegato il prefetto -. Poi ci sono i servizi straordinari con le squadre di intervento operativo dei carabinieri e il reparto prevenzione crimine della Questura che di volta in volta pattugliano le zone del Sannio dove maggiormente c'è necessità di controlli straordinari. Ora saranno fatte intervenire in città per dare un ulteriore segnale” ha annunciato poi il prefetto Moscarella.

“I controlli ci sono e a testimonianza di ciò l'autore dell'accoltellamento è stato fermato subito dopo dalla Polizia e anche nel caso dell'aggressione i carabinieri stanno identificando gli autori stranieri”.

Controlli interforze, che stanno restituendo importanti risultati: “un'attività ad ampio raggio grazie alle attività ad alto impatto. In più deve essere fatto un lavoro di prevenzione con la costruzione di una rete con le famiglie e il mondo della scuola proprio per cercare di prevenire fenomeni come quelli registrati. La prossima settimana convocheremo un tavolo sul protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico provinciale per fare il punto sulle iniziative già in campo e ipotizzare nuove e più importanti iniziative. Bisogna fare rete per capire il mondo dei giovani e cercare di prevenire e mettere in campo anche soluzioni”.