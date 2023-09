Venti coltellate ad un giovane, no del Gup a rito abbreviato: 25enne a processo Benevento. A giudizio il 20 ottobre un giovane di Montesarchio agli arresti domiciliari

Ha detto no alla richiesta di rito abbreviato, condizionato all'escussione di alcuni testimoni e ad una perizia su alcune intercettazioni in carcere, avanzata dalla difesa, ed ha disposto il rinvio a giudizio. Queste le decisioni del gup Roberto Nuzzo – il processo inizierà il 20 ottobre – per G. M. (avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio), 25 anni, di Montesarchio, arrestato dai carabinieri l'8 dicembre del 2022 per il tentato omicidio di E. A., all'epoca 28enne - è assistito dall'avvocato Gennaro Lepre-, suo compaesano, che era stato ricoverato a Napoli in prognosi riservata per le conseguenze delle oltre venti coltellate subite.

Durante l'udienza di convalida del suo arresto, G. M.aveva parlato di un incontro casuale dinanzi ad un locale con la vittima, che lo avrebbe invitato a salire in auto per raggiungere un altro punto di ritrovo. Nessun precedente alterco tra i due, tranne una discussione, poi rientrata, avuta un paio di anni prima, quando – aveva affermato – aveva chiesto a E., che all'epoca gestiva un'attività, di poter prenotare per i giorni successivi un tavolo. In quella occasione l'indagato aveva lamentato di essere stato trattato male dall'allora 26enne, che gli aveva fatto presente che in quel momento stava mangiando e che il locale era chiuso. Da allora, aveva continuato, non c'era stato, dopo un chiarimento, alcun problema.

Secondo G.M. , una volta in macchina, E. avrebbe raggiunto la zona isolata, lungo la variante, dove sorge il deposito giudiziario ed avrebbe iniziato ad inveire nei suoi confronti. Lo avrebbe fatto scendere, poi, mentre l'altro, temendo che potesse prelevare qualcosa, teneva bloccato il cofano, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito alla coscia destra. A quel punto, G.M. avrebbe cercato di togliergli la lama, ferendosi alla mano destra, riuscendoci solo successivamente. Quando, aveva concluso, sentendosi fortemente in pericolo, aveva accoltellato ripetutamente il 28enne.

Al termine,il gip Gelsomina Palmieri Palmieri aveva disposto nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere poi confermata dal Riesame. Era rimasto a Capodimonte per oltre quattro mesi, poi, nello scorso aprile, aveva ottenuto i domiciliari, ai quali è ancora sottoposto.

