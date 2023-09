Era corso in aiuto di un amico: un patteggiamento per la morte di un 54enne Benevento. Il dramma nel novembre 2021 lungo la 372

Un anno 4 mesi. E' la pena, patteggiata e sospesa, stabilita dal giudice Roberto Nuzzo, per Saverio L., 79 anni, di Ponte.

Difeso dall'avvocato Cecilia Del Grosso, il pensionato era stato chiamato in causa dalle indagini sulla morte di G. Z., 54 anni, di San Giorgio del Sannio, avvenuta il 2 novembre del 2021 alla contrada Olivola, lungo la statale 372. Quel giorno il malcapitato era corso in aiuto di un amico, rimasto in panne con il suo furgone Peugeot, con una Dacia, che aveva fermato dinanzi al mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, una volta sceso, sarebbe stato travolto dalla macchina, sulla quale sarebbe finito il furgone, tamponato dalla Opel, nel frattempo sopraggiunta, guidata dall'allora 77enne. Niente da fare per il 54enne, in ospedale anche il conducente della Opel e altre due persone che viaggiavano in sua compagnia.

Su incarico del pm Marilia Capitanio, la salma era stata sottoposta ad autopsia dal medico legale Lamberto Pianese. All'esame aveva preso parte anche la dottoressa Teresa Suero, consulente dei familiari della vittima, parti offese con l'avvocato Pietro Romano.