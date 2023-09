Ospedale di Sant'Agata dei Goti, le persone meritano di essere rispettate E' sempre polemica sul destino della struttura

Le voci di dentro raccontano, off record, cose che, se confermate, farebbero venire i brividi. E' destino che l'ospedale di Sant'Agata dei Goti debba continuare a far parlare di sé non per l'assistenza che potrebbe offrire, ma per il rischio al quale sembra esposto. La politica sorvola leggera le ansie e le comprensibili preoccupazioni dell'opinione pubblica, prospetta soluzioni che sono ancora di là da venire, disegna scenari che tardano a concretizzarsi.

Quale è la sorte che attende la struttura, quale è , se c'è, il futuro per l'utenza di una zona che non può restare senza un polo sanitario? Le domande si accavallano, i dubbi si affastellano e non trovano uno straccio di risposta. Mentre si susseguono comunicati e conferenze stampa che, per quanto siano apprezzabili come segno di vitalità, di interesse per ciò che sta succedendo e potrebbe succedere, non si lasciano alle spalle risultati capaci di tranquillizzare le persone.

Tutto resta ancora maledettamente sospeso, lasciato al tam tam incessante di quanti temono di restare a mani vuote. Le stesse mani che si tendono per chiedere aiuto, e mentre lo fanno invocano con forza il rispetto che si deve alle comunità, travolte da parole a gogò.