Alfonso morto a 19 anni, "20 anni non sono bastati per dimenticarti" Il ricordo della tragedia ed il rammarico sulla scarsa sicurezza delle strade

Quando, venti anni fa, la sua giovane vita era stata stroncata, non aveva ancora compiuto 19 anni. Alfonso Martino, uno studente di Sant'Agata dei Goti, quel 19 settembre 2003 viaggiava felice in sella al suo motorino, indossando il cascio. Non immaginava che ad attenderlo ci fosse un destino assurdo.

Era nascosto in un tombino situato al di sotto del livello stradale in via Sant'Antonio Abate, dove erano stati eseguiti dei lavori, nel quale il mezzo era finito. Per Alfonso, sbalzato sull'asfalto, non c'era stato nulla da fare, enorme l'eco che aveva suscitato la tragedia, che si era consumata con le modalità ipotizzate in un cortometraggio realizzato dalla scuola che frequentava, nel quale, recitando, era morto così come sarebbe purtroppo poi avvenuto.

Oggi, a vent'anni, di distanza, in prossimità della lapide a lui dedicata, è spuntato uno striscione. “Venti anni non sono bastati per dimenticarti”, c'è scritto. Una frase alla quale qualcuno avrebbe voluto che ne fosse aggiunta un'altra: “Nemmeno per avere strade più sicure...”.

.