Giù dal quinto piano di un palazzo, grave una 45enne La donna ricoverata al San Pio di Benevento. In corso le indagini dei carabinieri

Dramma questa sera in via Colonnette, a Benevento, per una donna precipitata dal quinto piano del palazzo in cui abita. La malcapitata si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Rummo di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe uscita all'esterno di una finestra delle scale quando all'improvviso è precipitata. La 45enne è finita sulla tettoia in cemento del portone d'ingresso. Un volo di oltre 10 metri terminati sul piccolo solaio.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale con due squadre e i carabinieri della Compagnia di Benevento. I vigili del fuoco hanno portato la signora al piano terra e l'hanno affidata alle cure dei medici del 118 che hanno poi trasportato la donna al San Pio in codice Rosso. Saranno ora le indagini dei carabinieri a dover fare luce sull'accaduto. Tra le ipotesi anche quella che la donna abbia cercato di guadagnare l'accesso al suo appartamento evidentemente dopo aver lasciato le chiavi all'interno. Ipotesi che è ora al vaglio degli investigatori dell'Arma.