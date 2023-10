Eduardo e Silvana, la morte in agguato lungo la tangenziale Benevento. L'incidente di ieri sera: lui aveva 83 anni, lei 64

Eduardo aveva 83 anni, Silvana 64. La loro esistenza è stata bruscamente interrotta ieri sera lungo la tangenziale, tra le uscite di Benevento centro e Pietrelcina. Sono loro le vittime del terribile incidente accaduto intorno alle 20 e nel quale sono rimaste coinvolte tre auto: una Opel Corsa, una Citroen e una Mercedes. Eduardo e Silvana viaggiavano a bordo della Opel, intestata ad una onlus di Mercogliano.

Una carambola impazzita, per loro non c'è stato nulla da fare. I minuti successivi all'impatto sono stati occupati dalle sirene dei mezzi del 118, dei vigili del fuoco, della polstrada, mentre la circolazione lungo quel tratto del raccordo si è inevitabilmente bloccata.

Devastante la scena: veicoli ridotti ad un ammasso di lamiere, due corpi esamini, altre persone ferite, per fortuna in modo non grave. La tragica notizia si è immediatamente diffusa, il buio è stato rischiarato dai lampeggianti e dalle luci delle fotoelettriche. Si sono spente intorno all'una, quando sono terminate le operazioni di rimozione delle macchine.

Eduardo e Silvana erano già stai trasferiti presso l'obitorio del San Pio. Un sabato sera bestiale.