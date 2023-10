Doppio incidente stradale in Valle Telesina, 5 feriti e paura per una famiglia Scontri lungo la Telesina nella serata di ieri e frontale pullman auto tra San Salvatore e Amorosi

Fine settimana nero nel Sannio sul fronte degli incidenti stradali. Oltre a quello drammatico, registrato nella serata di sabato lungo il Raccordo A09 nei pressi delluscita di Benevento centro nel quale hanno perso la vita due persone, ieri sera e questa mattina altri due sinistri in Valle Telesina. Il primo ieri sera lungo la Statale Telesina, all'altezza dello svincolo per San Salvatore Telesino. Due le auto coinvolte nello scontro e paura per una famiglia rimasta coinvolta. Nell'auto quattro persone, tra cui due bambini, tutti trasportati al Fatebenefratelli di Benevento.

Questa mattina tra San Salvatore ed Amorosi, lungo la viabilità interna, scontro frontale tra un pullman di linea, senza passeggeri a bordo ed una Fiat Stilo. Ad avere la peggio il conducente la Stilo che è rimasto bloccato nell'abitacolo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno liberato l'uomo poi affidato alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasferito in ambulanza al San Pio di Benevento. Rilievi affidati alle forze dell'ordine che dovranno ora accertare le dinamiche dei due incidenti.