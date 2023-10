"Sempre nel cuore degli alunni". Addio alla maestra Gelsomina che aveva 44 anni Amorosi. Il dramma, oggi i funerali

Il suo cuore ha smetto di battere per sempre. Era una maestra, Gelsomina, morta a 44 anni. Originaria di Puglianello, abitava ad Amorosi, era sposata e madre di due bambini. Sotto choc le due comunità, attraversate da un dolore lacerante per il destino assurdo toccato alla vittima.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sentita male all'improvviso, per questo dopo le prime cure è stata trasportata in ospedale, dove il soffio della vita l'ha lasciata.

Toccanti i messaggi che hanno invaso facebook. “Carissima Maestra Gelsomina sarai sempre nel cuore dei tuoi alunni sicurissima di questo perché ho visto quanta passione e dedizione avete sempre messo nel vostro lavoro insieme alle vostre colleghe, insegnanti di vita che con la vostra empatia siete riuscite a catturare il cuore di tutti loro”, si legge in un post.

“E' volato un angelo. Morte improvvisa! Una delle tante morti improvvise! Si rimane interdetti dinanzi alla morte di una donna giovane ed in salute. Una Maestra di carattere dal cuore grande, carismatica e con indosso sempre un gran sorriso...così solare proprio come questa giornata che per molti è diventata buia come la notte..”, ha scritto un'altra persona.

Oggi i funerali ad Amorosi.