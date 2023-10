Carambola di auto sulla Fondovalle Isclero, 5 feriti: due in codice rosso Tre auto coinvolte nell'incidente registrato questa notte in Valle Telesina

Sono cinque le persone ferite e trasportate in ospedale a causa del grave incidente stradale registrato questa notte lungo la Fondovalle Isclero, in Valle Telesina. Tre le auto coinvolte al pari di sette persone. Due i malcapitati trasportati in codice rosso negli ospedali sanniti. L'impatto, violentissimo, è avvenuto intorno all'una e trenta tra una Fiat 500 L, una Peugeot 2008 ed una Fiat Punto condotte da persone dei centri limitrofi delle province di Benevento e Caserta.

Ad avere la peggio è stato un 20enne sbalzato fuori da uno degli abitacoli. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento al pari di altre due persone che hanno riportato ferite gravi.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dle distaccamento di Telese Terme, i carabinieri, gli agenti del Commissariato e tre ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre uno dei conducenti dalle lamiere contorte di un'auto.

L'arteria è rimasta chiusa per almeno tre ore per consentire i rilievi che dovranno accertare la dinamica dell'incidente e per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti.