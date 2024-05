Libero da pochi giorni, giovane nuovamente arrestato per droga dalla Mobile Benevento. In carcere un 26enne

Otto giorni fa era stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma, ieri sera è stato nuovamente arrestato, sempre per droga, ed è finito ancora in carcere.

Nel mirino della Squadra Mobile, Matteo L., 26 anni, di Benevento, fermato nella zona alta della città. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe ceduto una pallina di cocaina ad un acquirente.

Bloccato dagli agenti, il giovane è stato condotto in Questura e successivamente trasferito a Capodimonte. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.