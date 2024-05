Cambio al vertice di Sannio Europa. Noi di Centro: semplice avvicendamento Agostinelli, Ciervo e Capuano: "Nulla da temere sul piano giuridico e nulla da imparare su morale"

"Troviamo ridicola la pantomima mediatica che la Lega vorrebbe montare sulla vicenda di Sannio Europa. La Lega e qualche suo candidato sono in chiara malafede. C'è stato un semplice avvicendamento ai vertici di una Partecipata della Provincia".

Così in una nota i capigruppo di maggioranza alla Provincia Carmine Agostinelli, Antonio Capuano e Alfonso Ciervo che rispondono alla Lega dopo le dichiarazioni di Luigi Barone che aveva puntato il dito contro la decisione di revocare l'incarico all'avvocato Sauchella.

"Un presidente in scadenza è stato semplicemente sostituito quando il suo mandato era scaduto" risponde invece la maggiornaza alla Rocca dei Rettori che rimarca: "Al vertice di Sannio Europa va una persona perbene, di specchiata moralità. In bocca al lupo a Raffaele Del Vecchio, a Sannio Europa farà benissimo. La Lega - concludono - non si azzardi a fare moralismo da quattro soldi....: questo è vergognoso. Dai vecchi e nuovi esponenti leghisti non abbiamo nulla da temere sul piano giuridico, nulla da imparare sul piano della moralità e tutto da insegnare sul piano della legalità e trasparenza delle procedure".