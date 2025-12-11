Furgone in fiamme, la solidarietà del sindaco Mastella: diamo una mano "Vicinanza ai proprietari della 'Bancarella beneventana'"

"Esprimo massima solidarietà ai proprietari del furgone usato come deposito per la storica 'Bancarella Beneventana', andato distrutto a causa di un incendio. Sollecito tutti, secondo le proprie possibilità, a dare una mano. Anche io lo farò, perché sia preservato un patrimonio del commercio ambulante cittadino", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella che intervine dopo l'incendio, sul quale ora sono in corso le indagini dei carabinieri, che nella serata di ieri ha distrutto il furgone lasciato in sosta in pieno centro a Benevento. Si tratta di un'attività ambulante storica per la città di Benevento presente a margine dell'ingresso dell avilla Comunale.