Mastella: "Nomine senza consenso: Calenda ne sa qualcosa" "Come quando Monti lo nominò viceministro"

"Carlo Calenda non perde il vizio di attaccarmi, benché gli abbia dato solidarietà poche ore fa. E' un habitué delle cadute di stile evidentemente. Capisco bene che con me politicamente non ha nulla a che vedere: c'è la stessa differenza tra chi, pariolino e figlio di mammà, non può certo capire che significa battere i territori e calarsi nella mischia delle preferenze", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Quanto alla questione della Giunta di Fico di nomine da trombato alle elezioni ne sa qualcosa: fu nominato viceministro da Monti, nonostante avesse bucato l'elezione al Parlamento. Noi siamo di un'altra scuola, quella del consenso - ha rimarcato Mastella -. E a scuola abbiamo studiato anche geografia, imparando a distinguere la Sardegna dove si trova Ottana dalla Sicilia, così da evitare gaffe", conclude Mastella.

